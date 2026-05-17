El tiempo para hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en La Rioja: lluvias y máximas en ascenso

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 17 de mayo de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna.

Se esperan chubascos durante la segunda mitad del día que incluso podrían ir con tormenta, y no se descarta alguna precipitación aislada por la mañana en la sierra.

El viento será de componente sur, girando a norte y noreste, flojo con algún intervalo moderado. Las Temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en ascenso. Por localidades, oscilarán entre 6 y 20 grados en Calahorra; 5 y 19 en Haro; y 4 y 19 en Logroño.