El tiempo para hoy en España, 3 de marzo de 2026

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Viento, olas, lluvia y nieve pondrán este martes en aviso a siete comunicades, además de Almería y Ceuta en un día en el que Almería alcanzará el nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avanza la llegada de la borrasca Regina.

El resto de avisos por oleaje se encuentran en Granada y Málaga; Barcelona y Tarragona; A Coruña; costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y de Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; costa de Melilla; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, hay avisos por viento en Almería; Albacete; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, Cádiz y Ceuta están en aviso por lluvia y Tenerife, por nieve.

AEMET señala que la baja fría Regina situada en el Atlántico entre Canarias y el suroeste peninsular dejará mañana una situación de inestabilidad en ambas regiones, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. Estas estarán acompañadas ocasionalmente con tormenta y afectarán al propio archipiélago y a Andalucía occidental, donde podrían ser localmente fuertes y provocar probables acumulados significativos en el entorno del Estrecho.

Asimismo, el organismo estatal avanza que la baja también marcará el tiempo en el resto territorio. De esta manera, favorecerá la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo que hará que igualmente predominen los cielos nubosos o cubiertos en la mitad este peninsular y se den precipitaciones ocasionales en buena parte de la fachada oriental y centro este peninsular. De acuerdo con el pronóstico, estas serán más abundantes en el norte del cabo de la Nao.

Por lo demás, los cielos registrarán pocas nubes en el Cantábrico y cuadrante noroeste mientras que tendrán intervalos nubosos en el resto del país; habrá bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, entornos de montaña y alto Ebro, con calima en la mayor parte de la Península y Baleares. Aún así, hay posibilidades de que se dé algún chubasco ocasional y disperso en estas zonas a excepción de Baleares. A su vez, nevará por encima de 1.700 metros (m) en Canarias y probablemente se registren acumulados significativos en cumbres.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET indica que las máximas descenderán en Canarias, sistema Ibérico y el litoral cantábrico, y ascenderán en las provincias mediterráneas y pirenaicas así como en el extremo oeste peninsular, subida que llegará a ser notable en el oeste de Galicia. Por su parte, las mínimas tenderán a aumentar, excepto en el entorno del Estrecho, Canarias, Cantábrico y noroeste con predominio de los descensos. En este marco, habrá heladas débiles en Pirineos.

El pronóstico recoge que soplará viento fuerte de componente norte en la fachada oriental peninsular y, con rachas muy fuertes, en Canarias. Asimismo, habrá predominio del viento de componente este en el resto, moderado en litorales, Baleares y centro y mitad sur peninsular, y flojo en el resto. A su vez, también se espera alcanzar intensidades fuertes y/o rachas muy fuertes en el Estrecho y regiones del extremo sureste.