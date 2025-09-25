El tiempo para hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, en La Rioja: ligero ascenso de las máximas

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, en La Rioja, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día.

No se descartan bancos de niebla matinales en la Rioja Alta y la Sierra y algunas heladas débiles en zona altas de montaña. El viento será del noroeste o norte, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso; y las máximas irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 8 y 21 en Calahorra; 6 y 20 en Haro; y 6 y 20 en Logroño.