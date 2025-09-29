El tiempo para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, en La Rioja: nubes y temperaturas similares

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, en La Rioja, cielos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla matinales en montaña.

No se descartan algunas lloviznas en el Ibérico, incluso algún chubasco disperso en el este. Por la tarde tiende a predominar el cielo poco nuboso.

El viento será del noroeste al norte, flojo o moderado. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 12 y 25 grados en Calahorra; 11 y 24 en Haro; y 11 y 24 en Logroño.