El tiempo para hoy, martes 23 de septiembre de 2025, en La Rioja: nubes y alguna lluvia

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 23 de septiembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos, predominando las nubes medias y bajas. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa.

El viento será de componentes norte y oeste, flojo en general. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas no tendrán cambios o irán en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 9 y 20 grados en Calahorra; 8 y 18 en Haro; y 9 y 18 en Logroño.