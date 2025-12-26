El tiempo para hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, en La Rioja: heladas

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, en La Rioja, heladas débiles generalizadas, que podrán ser moderadas en la sierra.

Se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles. La cota de nieve se situará entre 500 y 700 metros. El viento será variable, flojo.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, y las máximas irán en ligero ascenso, localmente moderado en la Ibérica. Por localidades, oscilarán entre 0 y 6 grados en Calahorra; -1 y 7 en Haro; y 0 y 7 en Logroño.