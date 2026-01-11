El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 11 de enero de 2026

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 11 de enero de 2026, en La Rioja, nubes y máximas en ascenso.

Habrá intervalos nubosos, con predominio de nubes altas y bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla en cotas altas.

Heladas débiles en la Ibérica y en zonas del este de la ribera. El viento soplará del suroeste, flojo, con intervalos moderados.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado descenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto de la ccaa. Las máximas por su parte, estarán en ascenso. Éstas oscilarán entre los 1 y 11 grados de Calahorra y los 1 y 13 grados de Haro y Logroño.