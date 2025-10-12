El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 12 de octubre de 2025

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 12 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas mínimas en ligero ascenso.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución en la sierra. Por su parte, el viento soplará del sureste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 11 y 26 grados de Calahorra, 9 y 25 de Haro, 10 y 25 de Logroño.