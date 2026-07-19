El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 19 de julio de 2026

LOGROÑO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 19 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas sean ligeramente más altas.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas de madrugada y primera hora de la mañana en La Rioja Alta, sin descartar nubosidad de evolución por la tarde.

El viento soplará variable, con predominio de componente norte, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en ligero ascenso en general. Oscilarán entre 18 y 36 grados en Calahorra; entre 17 y 32 grados en Haro; y entre 18 y 35 grados en Logroño.