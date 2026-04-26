El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 26 de abril de 2026

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 26 de abril de 2026, en La Rioja, chubascos acompañados de tormentas.

Habrá intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles o chubascos que pueden ir con tormenta en la Ibérica por la tarde.

El viento soplará variable y flojo. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado descenso y las máximas en ligero o moderado ascenso. Éstas oscilarán entre los 12 y 29 grados de Calahorra, 11 y 27 de Haro, 11 y 28 de Logroño.