El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, en La Rioja, nubes bajas y temperaturas mínimas en descenso.

Habrá intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales en la Ibérica y alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso.

El viento soplará del suroeste en la sierra, flojo a moderado, con alguna racha fuerte y variable en el valle, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 15 grados de Calahorra, 6 y 15 de Haro, 5 y 17 de Logroño.