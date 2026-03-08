El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 8 de marzo de 2026

LOGROÑO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en La Rioja, chubascos débiles y temperaturas mínimas más bajas.

El cielo estará nuboso con probables chubascos débiles, sobre todo por la tarde. La cota de nieve se situará sobre los 1.400 a 1.600 metros. Habrá bancos de niebla matinales en montaña y heladas débiles en la Ibérica.

El viento será del sureste y sur, flojo con intervalos de moderado, y disminuyendo a variable, flojo. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán ligeros cambios. Los principales valores oscilarán entre 5 y 15 grados en Calahorra; y entre 5 y 14 grados tanto en Haro como en Logroño.