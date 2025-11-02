El tiempo en La Rioja hoy, domingo 2 de noviembre de 2025

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en La Rioja, descenso notable de temperaturas mínimas

Cielo con intervalos nubosos, con probabilidad de algunas precipitaciones por la mañana.

Viento del noroeste y norte, flojo.

Temperaturas en descenso que puede ser notable en las mínimas, sin descartar alguna helada débil en la sierra. Por localidades, oscilarán entre 8 y 18 grados en Calahorra; 7 y 18 en Haro; y 7 y 18 en Logroño.