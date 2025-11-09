El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 9 de noviembre de 2025

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, en La Rioja, nubes y temperaturas máximas en ascenso.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas. No se descartan brumas y bancos de niebla.

Habrá heladas débiles en montaña. En viento soplará del oeste y suroeste, variable y flojo.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ascenso en la Ibérica y sin cambios en el resto. Éstas oscilarán entre los 6 y 17 grados de Calahorra y 3 y 16 grados de Haro y Logroño.