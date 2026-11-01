El tiempo en La Rioja hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, en La Rioja

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas en ligero descenso.

Cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna bruma o banco de niebla matinal.

Viento variable, con predominio del noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alguna helada débil en cotas altas. Por localidades, oscilarán entre 6 y 20 en Calahorra; 7 y 17 en Haro; y 6 y 18 en Logroño.