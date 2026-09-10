El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 10 de septiembre, en La Rioja, que sigan bajando las temperaturas mínimas.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos nubosos y alguna bruma en la Rioja Alta y la Sierra en la primera mitad del día.

El viento soplará del noroeste, flojo, con intervalos de moderado en el este.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas irán en ascenso, notable en la Sierra. Oscilarán entre 12 y 27 grados en Calahorra; entre 10 y 25 grados en Haro; y entre 11 y 25 grados en Logroño.