El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, en La Rioja, menos nubes, nieblas y temperaturas más bajas.

El cielo estará nuboso tendiendo a poco nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. El viento soplará de componente sur en la sierra y flojo variable o del sureste en el valle.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso en la Ibérica y permanecerán sin cambios en el valle. Oscilarán entre 6 y 12 grados en Calahorra; y entre 6 y 11 grados tanto en Haro como en Logroño.