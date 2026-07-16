El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 16 de julio de 2026

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 16 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas vayan en descenso, sobre todo las máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con algunas nubes bajas al principio y final del día, y nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional.

El viento soplará variable flojo, tendiendo del noroeste, flojo a moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de manera más acusada. Oscilarán 19 y 37 grados en Calahorra; entre 18 y 33 grados en Haro; y entre 18 y 35 grados en Logroño