El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, en La Rioja, cielo poco nuboso con algunas nubes medias y altas, que tienden a aumentar al final del día.

Se esperan brumas y nieblas matinales en el valle. No se descarta alguna helada débil en cotas altas. Viento del sur en la sierra y del sureste en el valle, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y las máximas en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 4 y 13 grados en Calahorra; 3 y 11 en Haro; y 4 y 13 en Logroño.