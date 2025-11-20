El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, en La Rioja, que la cota de nieve baje a los 600 metros.

El cielo presentará intervalos nubosos a nuboso, sin descartar brumas y nieblas matinales en zonas de montaña, con precipitaciones débiles, localmente moderadas en La Rioja Alta y la Ibérica. La cota de nieve bajará de 1.000 a 600 metros. Habrá heladas débiles en cotas altas.

El viento soplará del noroeste, flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas más bajas se darán al final del día, mientras que las máximas irán en ligero o moderado descenso. Oscilarán entre 4 y 10 grados en Calahorra; entre 2 y 9 grados en Haro; y entre 3 y 9 grados en Logroño.