El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 27 de noviembre de 2026

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, en La Rioja, menos nubes y temperaturas máximas ligeramente más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla en la Ibérica, tendiendo a poco nuboso al final del día.

Habrá heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará de dirección variable, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas serán ligeramente más altas. Oscilarán entre 5 y 15 grados en Calahorra; entre 2 y 12 grados en Haro; y entre 2 y 13 grados en Logroño.