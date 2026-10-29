El tiempo en La Rioja hoy, jueves 29 de octubre de 2026

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 29 de octubre de 2026, en La Rioja, cielo poco nuboso o con nubes altas. No se descarta alguna bruma o banco de niebla por la mañana.

El viento será flojo, variable. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el valle, y tendrán pocos cambios en la sierra; y las máximas irán en ligero o moderado ascenso, más acusado en la sierra.

Por localidades, oscilarán entre 6 y 21 en Calahorra; 6 y 22 en Haro; y 6 y 22 en Logroño.