El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 6 de agosto de 2026

LOGROÑO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 6 de agosto, en La Rioja, máximas en ligero descenso.

Habrá intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, y algún chubasco con tormenta en la Ibérica por la tarde.

El viento soplará del noroeste y norte, de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 19 y 34 grados de Calahorra, 17 y 29 de Haro, 19 y 32 de Logroño.