El tiempo en La Rioja hoy, jueves 5 de febrero 2026

jueves, 5 febrero 2026
    LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 5 de febrero de 2026, en La Rioja, rachas muy fuertes de viento y temperaturas que suben hasta máximas de 17 grados.

   El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles. o localmente moderadas, pueden ser localmente persistentes en la Ibérica occidental.

    El viento soplará en el Ibérico y La Rioja Alta del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes, y del sureste o suroeste moderado en el resto.

    Las temperaturas irán en ascenso en general. Los principales valores oscilarán entre 6 y 17 grados en Calahorra; entre 5 y 16 grados en Haro; y entre 5 y 15 grados en Logroño.

