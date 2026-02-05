El tiempo en La Rioja hoy, jueves 5 de febrero 2026

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 5 de febrero de 2026, en La Rioja, rachas muy fuertes de viento y temperaturas que suben hasta máximas de 17 grados.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles. o localmente moderadas, pueden ser localmente persistentes en la Ibérica occidental.

El viento soplará en el Ibérico y La Rioja Alta del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes, y del sureste o suroeste moderado en el resto.

Las temperaturas irán en ascenso en general. Los principales valores oscilarán entre 6 y 17 grados en Calahorra; entre 5 y 16 grados en Haro; y entre 5 y 15 grados en Logroño.