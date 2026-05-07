El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 7 de mayo de 2026

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 7 de mayo de 2026, en La Rioja, vuelven los chubascos fuertes y las tormentas.

El cielo presentará intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con chubascos, preferentemente en la segunda mitad del día, localmente pueden ser fuertes, y ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. El viento soplará variable, tendiendo a sur y suroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más altas, mientras que las máximas irán en ascenso. Oscilarán entre 6 y 20 grados en Calahorra; entre 7 y 18 grados en Haro; y entre 5 y 19 grados en Logroño.