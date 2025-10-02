El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 2 de octubre de 2025

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 2 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas en general más altas.

El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. El viento soplará variable o del noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas serán en general más altas. Oscilarán entre 9 y 26 grados en Calahorra; entre 8 y 27 grados en Haro; y entre 8 y 25 grados en Logroño.