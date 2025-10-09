El tiempo en La Rioja hoy, jueves 9 de octubre de 2025

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 9 de octubre de 2025, en La Rioja, algún chubasco durante el día y temperaturas máximas que siguen bajando.

Predominará el cielo nuboso, con probables lluvias y chubascos, sobre todo en la Ibérica occidental, tendiendo a abrir claros en el valle del Ebro. Bancos de niebla en montaña. El viento soplará del norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas continuarán en ligero descenso. Oscilarán entre 13 y 22 grados en Calahorra; entre 12 y 20 grados en Haro; y entre 12 y 20 grados igualmente en Logroño.