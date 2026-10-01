El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 1 de octubre de 2026

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 1 de octubre de 2026 en La Rioja, algunas lluvias débiles y temperaturas que bajan en general, y sobre todo las máximas.

El cielo estará nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones, débiles en general, sin descartar algún chubasco, menos probables en el extremo oriental. Algunas brumas o bancos de niebla matinales en la sierra.

El viento soplará variable, con predominio de componente norte, flojo con algún intervalo de moderado. Las temperaturas irán en descenso, que será ligero en las mínimas y de moderado a notable en las máximas. Oscilarán entre 15 y 26 grados en Calahorra; entre 14 y 20 grados en Haro; y entre 15 y 23 grados en Logroño.