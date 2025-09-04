El tiempo en La Rioja hoy, jueves 4 de septiembre de 2025

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, en La Rioja, temperaturas máximas que irán en moderado o notable descenso.

El cielo estará poco nubosos, con algún intervalo nuboso al principio y final del día, y sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas, principalmente en la Ibérica. El viento será norte y noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas bajarán de manera moderada o notable. Por localidades, oscilarán entre 15 y 29 grados en Calahorra; entre 14 y 26 grados en Haro; y entre 15 y 27 grados en Logroño.