El tiempo en La Rioja hoy, lunes 10 de agosto de 2026

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 10 de agosto, en La Rioja, algún chubasco con tormenta, que puede ser localmente fuerte.

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas de madrugada y primeras horas de la mañana. Nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco con tormenta, que puede ser localmente fuerte, más probable en la mitad oriental.

Viento del sur y sureste en la sierra y variable en el valle, flojo a moderado.

La temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 18 y 37 grados en Calahorra; y los 17 y 35 en Haro y Logroño.