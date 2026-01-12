El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 12 de enero de 2026

LOGROÑO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 12 de enero de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas mínimas en ascenso.

El cielo estará nuboso, con intervalos nubosos, sin descartar bancos de niebla en montaña. El viento soplará del suroeste, flojo, con intervalos de moderado en montaña y variable o del sureste en el valle.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado. Éstas oscilarán entre los 2 y 12 grados de Calahorra, 4 y 9 de Haro, 3 y 9 de Logroño.