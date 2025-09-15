El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, en La Rioja, más nubes por la tarde y mínimas algo más altas.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad por la tarde y noche, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales.

El viento soplará de dirección variable tendiendo a norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado por la tarde y noche.

Las temperaturas mínimas serán algo más altas, mientras que las máximas no variarán o bajarán de forma ligera. Oscilarán entre 15 y 31 grados en Calahorra; entre 14 y 28 grados en Haro; y entre 14 y 30 grados en Logroño.