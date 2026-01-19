El tiempo en La Rioja hoy, lunes 19 de enero de 2026

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 19 de enero de 2026, en La Rioja, probabilidad de nevadas con acumulados significativos en montaña al principio del día.

Cielo nuboso, con precipitaciones débiles en general, sobre todo en la sierra y en la primera mitad del día. La cota de nieve entre 1100 a 1300 metros. Probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

Viento variable o del noroeste, flojo. Heladas débiles en la sierra.

Temperaturas sin cambios, salvo en el extremo occidental en ligero descenso las mínimas. Oscilarán 6 y 11 grados en Calahorra; entre 2 y 9 grados en Haro; y entre 4 y 10 grados en Logroño.