El tiempo en La Rioja hoy, lunes 20 de abril de 2026

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 20 de abril de 2026, en La Rioja, cielo poco nuboso con nubes altas e intervalos de nubes bajas hacia el noroeste por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde, con probables chubascos y tormentas.

Viento del suroeste tendiendo a noreste, flojo, más intenso con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el valle. Por localidades, oscilarán entre 12 y 30 en Calahorra; 13 y 30 en Haro; y 11 y 30 en Logroño.