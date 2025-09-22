El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

LOGROÑO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, en La Rioja, nubes y temperaturas en descenso.

Habrá intervalos nubosos que serán más abundantes por la tarde cuando podrán caer algunas lluvias o chubascos con tormenta, más probables hacia el oeste.

El viento soplará del noroeste, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado descenso y las máximas sin cambios, con alguna helada débil en la Ibérica. Éstas oscilarán entre los 8 y 20 grados de Calahorra, 7 y 18 de Haro, 8 y 18 de Logroño.