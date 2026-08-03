El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 3 de agosto de 2026

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 3 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas en descenso.

El cielo estará nuboso, con nubosidad de evolución diurna, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Probabilidad de precipitaciones y chubascos por la tarde.

El viento soplará del noroeste en el valle y del suroeste en la sierra, flojo con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en descenso. Éstas oscilarán entre los 21 y 35 grados de Calahorra, 18 y 31 de Haro, 20 y 33 de Logroño.