El tiempo en La Rioja hoy, martes 12 de mayo de 2026

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 12 de mayo de 2026, en La Rioja, chubascos con tormenta, sin descartar que puedan ser localmente fuertes.
El cielo estará poco nuboso aumentando a nuboso, con chubascos generalizados que podrán ir con tormenta. No se descarta que incluso puedan ser localmente fuertes.
El viento será variable, predominando el suroeste y noroeste, con algunas rachas fuertes en zonas de tormenta.
Las temperaturas con pocos cambios o con máximas en descenso. Por localidades, oscilarán entre 9 y 19 en Calahorra; 8 y 16 en Haro; y 7 y 18 en Logroño