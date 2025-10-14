El tiempo en La Rioja hoy, martes 14 de octubre de 2025

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 14 de octubre de 2025, en La Rioja, tormentas que podrán ser fuertes por la tarde.
Habrá intervalos nubosos, con nubes de evolución, que pueden ir acompañadas de algún chubasco y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en zonas de montaña y en la segunda mitad del día.
El viento soplará variable, con predominio del noreste, flojo con algún intervalo de moderado. Por su parte, las temperaturasn no variarán o serán algo más bajas. Oscilarán entre 13 y 24 grados en Calahorra; entre 12 y 25 grados en Haro; y entre 12 y 24 grados en Logroño.