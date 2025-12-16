El tiempo en La Rioja para hoy, martes 16 de diciembre de 2025

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en La Rioja, nubes, lluvias en general débiles y máximas más bajas.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones que, en general, serán débiles. La cota de nieve subirá de 1.400 a 1.600 metros. El viento soplará de componente sureste tendiendo a variable, flojo con algún intervalo moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas irán en ligero a moderado descenso. Oscilarán entre 7 y 12 grados en Calahorra; entre 7 y 11 grados tanto en Haro como en Logroño.