El tiempo en La Rioja para hoy, martes 18 de noviembre de 2025

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 18 de noviembre de 2025, en La Rioja, descenso localmente notable de las temperaturas mínimas.

Se espera cielo nuboso o intervalos nubosos, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. Probabilidad de bancos de niebla en zonas de montaña.

Los vientos serán del noroeste flojos a moderados. Las temperaturas irán en descenso moderado, que puede ser localmente notable en las mínimas. Se esperan Heladas débiles en la Ibérica.

Por localidades, oscilarán entre 2 y 12 en Calahorra; 3 y 10 en Haro; y 3 y 11 en Logroño.