El tiempo en La Rioja para hoy, martes 20 de enero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 20 de enero de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en descenso.
El cielo estará nuboso, con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. La cota de nieve estará entre los 800 y 1.000 metros aumentando hasta unos 1.200 metros.
Habrá alguna bruma o banco de niebla matinal. Heladas débiles, principalmente en la sierra.
El viento soplará variable, tendiendo a suroeste, flojo con algún intervalo de moderado por la tarde. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ligero o moderado ascenso. Éstas oscilarán entre los 2 y 11 grados de Calahorra, 1 y 11 grados de Logroño y Haro.