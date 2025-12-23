El tiempo en La Rioja para hoy, martes 23 de diciembre de 2025

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 23 de diciembre de 2025, en La Rioja, algunas lluvias débiles y temperaturas más altas.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles que podrían ser más intensas y frecuentes en la sierra. La cota de nieve subirá de 900 a 1.400 metros.

Podrán darse heladas en la sierra, débiles en general. El viento será de componente oeste y noroeste, flojo o moderado en el valle.

Las temperaturas irán en ligero ascenso en la Ibérica, mientras que el valle las mínimas ascenderán y las máximas permanecerán sin cambios. Por localidades, oscilarán entre 3 y 10 grados en Calahorra; entre 4 y 9 grados en Haro; y entre 4 y 10 grados en Logroño.