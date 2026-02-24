El tiempo en La Rioja para hoy, martes 24 de febrero de 2026

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 24 de febrero de 2026, en La Rioja, pocas nubes y máximas algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso, con algún intervalo de nubosidad media y alta. No se pueden descartar brumas y algún banco de niebla matinal disperso.

El viento soplará del suroeste y sur en la sierra, moderado y del sureste en el valle, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas serán algo más bajas. Los principales valores oscilarán entre 4 y 17 grados en Calahorra; entre 4 y 17 también en Haro; y entre 5 y 16 grados en Logroño.