El tiempo en La Rioja para hoy, martes 27 de enero de 2026

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 27 de enero de 2026, rachas de viento muy fuertes en la Ibérica por la mañana.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes en la sierra, y con tendencia a remitir por la tarde. La cota de la nieve bajará hasta unos 900 metros.

Habrá algunas heladas débiles en zonas altas. El viento soplará del suroeste, con rachas fuertes que serán muy fuertes en la Ibérica por la mañana.

Por su parte, las temperaturas estarán con pocos cambios, menos las máximas en el valle, que ascenderán. Éstas oscilarán entre los 4 y 14 grados de Calahorra, 5 y 12 de Haro, 5 y 14 de Logroño.