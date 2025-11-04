El tiempo en La Rioja para hoy, martes 4 de noviembre de 2025

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 4 de noviembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas en ascenso.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas y algún intervalo nuboso por la tarde. Sin descartar totalmente alguna precipitación débil y dispersa.

El viento soplará del este y sureste en el valle, flojo en general, y del sur en la Ibérica con rachas fuertes en la segunda mitad del día.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios. Por localidades, oscilarán entre 6 y 20 grados en Calahorra; entre 5 y 18 grados en Haro; y entre 6 y 20 grados en Logroño.