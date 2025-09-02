El tiempo en La Rioja para hoy, martes 2 de septiembre de 2025

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 2 de septiembre de 2025, en La Rioja, menos nubes durante el día y máximas algo más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta, tendiendo a poco nuboso al final del día. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, localmente moderado. Por localidades, oscilarán entre 12 y 29 grados en Calahorra; entre 10 y 26 grados en Haro; y entre 11 y 27 grados en Logroño.