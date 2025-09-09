El tiempo en La Rioja para hoy, martes 9 de septiembre de 2025

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en La Rioja, nubes y mínimas en descenso.

El cielo estará nuboso, con probabilidad de algunas lluvias o chubascos ocasionales, preferentemente en la Ibérica.

Predominará el viento del noroeste, flojo con algún intervalo moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 13 y 26 grados de Calahorra, 12 y 23 de Haro, 13 y 24 de Logroño.