El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en La Rioja, descenso localmente notable de las temperaturas máximas.

El cielo estará nuboso o cubierto, con lluvias que, en general, serán de carácter débil. El viento será flojo variable, menos en la sierra por la mañana, que soplará del suroeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; y las máximas en moderado o notable descenso. Por localidades, oscilarán entre 7 y 12 grados en Calahorra; 7 y 10 en Haro; y 7 y 12 en Logroño.