El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y mínimas más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Predominará el viento del oeste, flojo con algún intervalo moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y mientras que las máximas irán en ligero ascenso. Oscilarán entre 11 y 27 grados en Calahorra; entre 10 y 26 grados en Haro; y entre 11 y 27 grados en Logroño.