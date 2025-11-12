El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de algunas rachas de viento fuertes o muy fuertes en cotas altas.

Predominarán los cielos con nubes altas. El viento soplará del sur y sureste, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cotas altas, donde podrían registrarse algunas rachas fuertes o muy fuertes.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, que será moderado en la Ibérica en las máximas. Éstas oscilarán entre los 8 y 18 grados de Calahorra, 6 y 18 de Haro, 7 y 19 de Logroño.